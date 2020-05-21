За постачання газу кияни заборгували 255 млн грн

Рівень оплати за послуги розподілу природного газу у квітні знизився.



Про це заявила на брифінгу начальниця управління роботи з абонентами АТ «Київгаз» Людмила Гребещук.

«Рівень оплати за послуги розподілу природного газу у квітні знизився. Споживачі розрахувались за надані послуги з компанією «Київгаз» на 75%. Якщо говорити про послугу постачання природного газу то за даними ДП «КиївГазЕнерджи», сума заборгованості складає 255 млн грн. Не розрахувались із компанією майже 625 тисячі споживачів», — сказала Гребещук.

Людмила Гребещук заявила, що для киян встановлений найменший тариф на послугу розподілу природного газу.

“Раніше споживач сплачував за спожитий газ одним платежем, і у складі цього платежу була і ціна, закладена за газ, і був закладений тариф на розподіл природного газу. Після розділення оплати за природний газ, яке відбулось у січні 2020 року, споживач отримує дві окремі квитанції”, — сказала Гребещук.

З її слів, одна з квитанцій — від компанії-постачальника, ДП “КиївГазЕнерджи”, яке формує квитанцію саме за спожитий газ. Від компанії “Київгаз” споживач отримує другу квитанцію — за розподіл природного газу. Розподіл — це транспортування цього газу до оселі кожного споживача.

Читайте в «Терміналі», за інформацією, яка щоденно надходить від підприємств енергетики, установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Мінекоенерго, станом на 25 березня жодного випадку захворювання на коронавірус серед працівників не зафіксовано.