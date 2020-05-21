За постачання газу кияни заборгували 255 млн грн

Обновлено: Май 21, 2020. Тэги: , , ,

За постачання газу кияни заборгували 255 млн грн

Рівень оплати за послуги розподілу природного газу у квітні знизився.

Про це заявила на брифінгу начальниця управління роботи з абонентами АТ «Київгаз» Людмила Гребещук.

«Рівень оплати за послуги розподілу природного газу у квітні знизився. Споживачі розрахувались за надані послуги з компанією «Київгаз» на 75%. Якщо говорити про послугу постачання природного газу то за даними ДП «КиївГазЕнерджи», сума заборгованості складає 255 млн грн. Не розрахувались із компанією майже 625 тисячі споживачів», — сказала Гребещук.

Людмила Гребещук заявила, що для киян встановлений найменший тариф на послугу розподілу природного газу.
“Раніше споживач сплачував за спожитий газ одним платежем, і у складі цього платежу була і ціна, закладена за газ, і був закладений тариф на розподіл природного газу. Після розділення оплати за природний газ, яке відбулось у січні 2020 року, споживач отримує дві окремі квитанції”, — сказала Гребещук.

З її слів, одна з квитанцій — від компанії-постачальника, ДП “КиївГазЕнерджи”, яке формує квитанцію саме за спожитий газ. Від компанії “Київгаз” споживач отримує другу квитанцію — за розподіл природного газу. Розподіл — це транспортування цього газу до оселі кожного споживача.

Читайте в «Терміналі», за інформацією, яка щоденно надходить від підприємств енергетики, установ природно-заповідного фонду,  що належать до сфери управління Мінекоенерго, станом на 25 березня жодного випадку захворювання на коронавірус серед працівників не зафіксовано.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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