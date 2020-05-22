2020-05-22: Нефть Brent упала в цене ниже $35 за баррель

Обновлено: Май 22, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-22: Нефть Brent упала в цене ниже $35 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 34,63 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,97%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 32,10 доллара за баррель, потеряв 5,37%.

Цены на нефть снизились в пятницу после того, как парламент КНР решил не устанавливать ориентир экономического роста в этом году, спровоцировав опасения, что эпидемия коронавируса ограничит спрос на топливо со стороны второго по величине потребителя нефти в мире, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6,02% до $33,89 за баррель к 08:18 МСК, на WTI — сбавили 7,43% до $31,4 за баррель.

Отказ от ориентира роста «может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может быть расценен как негативный фактор для нефти», сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в AxiCorp.

Кроме того, рост напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с планом Пекина утвердить законодательство об обеспечении национальной безопасности в Гонконге также ударил по сырьевым и другим рынкам.

«Озабоченность геополитическими и торговыми вопросами… сохраняется на фоне признаков улучшения спроса и сокращения производства ведущими нефтепроизводителями», — сказал Автар Санду из Phillip Futures.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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