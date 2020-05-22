2020-05-22: В рознице цена на сжиженный нефтяной газ СПБТ стремится к 10 гривнам

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 22 мая 2020 г. активно менялись розничныецен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-1.0 коп/л) до 20.69 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.33 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.54 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 22 мая 2020 г. подорожал на 2.51% (23.0 коп/л) до 9.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 42.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.69
|16.00
|-0.05
|-0.21
|Бензин А-95 евро
|22.33
|17.45
|0.06
|0.07
|Дизельное топливо Евро
|21.54
|15.95
|0.08
|-0.14
|Сжиженный газ
|9.50
|7.75
|2.51
|10.49
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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