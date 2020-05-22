2020-05-22: В столице СУГ за неделю подорожал почти 1,2 грн

На неделе с 16 по 22 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в столице в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киев занял 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черкасской (8,99 грн/л), Черниговской (9,08 грн/л) и Винницкой (9,21 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Киеве за неделю составило 1,17 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,47 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в столице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,36 грн выше наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 12 и 13 мая и составляла 8,11 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Росукрэнерго (7.75)

Mango (8.15)

Авантаж 7 (8.35)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (8.45)

UPG (8.7)

Chipo (8.9)

GLUSCO (8.95)

Formula (8.95)

Золотой гепард (8.95)

AVIA (8.95)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киева колебались в диапазоне от минимальных 7,75 грн/л до максимальных 10,19 грн/л.