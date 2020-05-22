«ГарПок» виплатив виробникам електроенергії з ВДЕ понад 5,7 млрд грн

З початку 2020 року державне підприємство «Гарантований покупець» придбало у виробників електроенергії за «зеленим» тарифом близько 3470 МВт-год електроенергії.



Підприємство повністю розрахувалося за електроенергію січня, лютого — на 98%. За березень і квітень «Гарантований покупець» розрахувався частково, пише пресслужба «ГарПоку».

«Причина несвоєчасного виконання зобов’язань перед ВДЕ — заборгованість перед «Гарантованим покупцем» з боку ПрАТ «НЕК «Укренерго». Компанія не здійснила жодного платежу на користь держпідприємства за послуги, надані у квітні та травні», — пояснили в пресслужбі ГарПока.

Відзначається, що зараз загальний борг «Укренерго» складає 13,3 млрд грн, з яких: 0,4 млрд грн — за січень, 2,6 млрд грн — за лютий, 3 млрд грн — за березень, 5,9 млрд грн — за квітень, 1,4 млрд грн — за травень.

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