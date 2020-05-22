Котировки нефти продолжают снижаться в пятницу на решении Китая впервые с 1994 года отказаться от установки целевого показателя для годового роста ВВП.

Передает Интерфакс.

Также трейдеров беспокоит очередное обострение отношений США и КНР после заявления Пекина о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по Киеву составила $34,35 за баррель, что на $1,71 (4,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,91 (5,63%) — до $32,01 за баррель.

Ранее «Терминал» сообщал, что НБУ дал прогноз мировых цен на нефть и цен на бензин в Украине.