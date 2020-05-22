Мінекоенерго коментує нову модель ПСО

Обновлено: Май 22, 2020. Тэги: , ,

Мінекоенерго коментує нову модель ПСО

20 травня уряд частково змінив Положення про покладення спецобов’язків на учасників ринку електроенергії, а також Порядок проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами.

Ці зміни передбачені переліком заходів, необхідних для стабілізації ситуації в енергетичному секторі, затверджених Антикризовим енергетичним штабом, пише пресслужба Мінекоенерго.

Вони, зокрема, зменшують обов’язкову частку продажу електроенергії  НАЕК «Енергоатом» у рамках механізму ПСО та надають право ДП «Гарантований покупець» продавати електроенергію за двосторонніми договорами.

21 травня директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач надіслав листа Міністерству енергетики та захисту довкілля, у якому звернув увагу на те, що запроваджені зміни не передбачають переходу від товарної моделі ПСО до фінансової, на чому наполягає Енергетичне Співтовариство.

«Мінекоенерго розділяє позицію Енергетичного Співтовариства щодо запровадження фінансового механізму покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії. Впровадження такого механізму також передбачено заходами зі стабілізації ситуації в енергетичній сфері. Більше того, пакет документів про перехід до фінансової системи ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, був готовий ще перед запуском нової моделі  ринку електричної енергії в липні 2019 року, але тоді Кабінет Міністрів обрав інший механізм ПСО, який негативно вплинув на функціонування ринку», — йдеться у повідомленні.

Механізм ПСО, ухвалений Кабінетом Міністрів 20 травня, — тимчасове рішення, яке буде діяти до моменту запровадження фінансового механізму ПСО. Його потрібно було ухвалити через складну ситуацію в енергетичній галузі.

Проект фінансового механізму ПСО, погоджений з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, доопрацьовується Мінекоенерго і готується до ухвалення.

Однак запровадження фінансової моделі ПСО потребуватиме внесення Верховною Радою змін до Податкового кодексу. Без цих змін перейти на нову модель ПСО буде неможливо.

Раніше «Термінал» писав, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує знизити для «Енергоатому» частку продажу в рамках публічних спеціальних зобов’язань виробленої компанією електроенергії до 80% з діючих 85%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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