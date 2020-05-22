Qatar Petroleum планирует сократить расходы на 30%

Обновлено: Май 22, 2020. Тэги: , ,

Qatar Petroleum планирует сократить расходы на 30%

Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Petroleum (QP) намерена снизить расходы примерно на 30% на фоне падения цен на нефть и газ.

Об этом заявил глава компании Саад аль-Кааби (Saad al-Kaabi), пишет Прайм.

«Мы проходим через пересмотр бюджета… В июне мы будем где-то в пределах 30% по сокращению расходов, капзатрат и операционных затрат», — цитирует агентство Рейтер слова аль-Кааби. Вместе с этим он отметил, что компания по-прежнему придерживается планов значительно нарастить мощности производства сжиженного природного газа (СПГ) к середине десятилетия.

В настоящее время Катар располагает мощностями для производства 77 миллионов тонн СПГ в год и планирует увеличить их к 2024 году до 110 миллионов тонн. В конце прошлого года QP объявила о решении увеличить производство СПГ на 60% — до 126 миллионов тонн в год к 2027 году.

В конце апреля СМИ сообщили со ссылкой на источники, что QP намерена сократить штат и расходы из-за резкого падения спроса на газ и нефть.

Компания Qatar Petroleum контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.

«Терминал» писал, Катар проведет радикальные реформы, чтобы уменьшить зависимость экономики от цен на энергоносители.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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