Урядовці і бізнес напрацьовують пропозиції щодо зменшення викидів вуглецю

Обновлено: Май 22, 2020. Тэги: , ,

Урядовці і бізнес напрацьовують пропозиції щодо зменшення викидів вуглецю

21 травня заступники міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин та Ірина Ставчук обговорили з членами European Business Association підготовку до впровадження ЄС «Механізму прикордонного вуглецевого регулювання» (Сarbon border adjustment mechanism).

В онлайн-засіданні під егідою віце-прем’єра з питань євроінтеграції Вадима Пристайка також взяли участь посадовці Мінекономіки, Представництва України в ЄС, топ-менеджери найбільших українських компаній, пише пресслужба Мінекоенерго.

«Механізм прикордонного вуглецевого регулювання» — один з запланованих заходів ЄС в рамках «Європейської зеленої угоди» (European Green Deal). Цей механізм ще не представлено, але його ідея полягає у обмеженнях щодо імпорту в ЄС товарів, при виробництві яких існують великі викиди вуглекислого газу.

«Сьогодні важливо не зволікати, а завчасно у відкритому діалозі із стейкхолдерами готуватися до нових правил, синхронізуватися із діями ЄС, зробити ефективну реформу екологічного податку та податку на СО2 в Україні, запроваджувати систему торгівлі викидами, боротись зі змінами клімату», — зазначив Олексій Рябчин.

Він нагадав позицію в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець про те, що питання забезпечення якісного життя та здоров’я людей – один з головних пріоритетів Уряду. І хоч зараз Мінекоенерго багато зусиль спрямовує на подолання кризових явищ в енергетиці, напрацювання стратегічних рішень в сфері захисту довкілля та євроінтеграція також знаходиться в фокусі роботи Міністерства.

Мінекоенерго розглядає різні підходи до реформування податку на викиди СО2, але головна ціль – створити умови для реінвестицій коштів з податку саме на енергоефективні заходи та декарбонізацію, з метою боротьби зі зміною клімату. Представники бізнесу також усвідомлюють переваги енергоефективних та еко-проектів, від яких вони лише виграють за рахунок зменшення витрат на енергоносії, зменшенню викидів шкідливих речовин та викидів вуглецю.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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