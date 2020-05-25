2020-05-25: Черкасская область лидирует в повышении цен на СУГ

25 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 19-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,17 грн/л), Киевской (9,38 грн/л) и Херсонской (9,39 грн/л) областях.
Повышение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за день составило 0,78 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,78 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1, 86 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 8 по 11 мая и составляла 7,92 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- PRIME (8.6)
- BIOIL (8.7)
- ПЕРОН (8.75)
- Luxwen (8.99)
- AMIC (8.99)
- Укрнафта (9.31)
- Авиас Плюс (9.32)
- Авиас (9.35)
- Chipo (9.4)
- БРСМ-Нафта (9.69)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 8,6 грн/л. до максимальных 10,29 грн/л.