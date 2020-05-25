2020-05-25: На заправках цены на светлые нефтепродукты и СУГ незначительно изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 мая 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ незначительно изменились.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.10% (2.0 коп/л) до 20.71 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 мая 2020 г. подорожал на 1.56% (15.0 коп/л) до 9.65 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.2%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.71
|16.00
|0.10
|-0.09
|Бензин А-95 евро
|22.35
|16.50
|0.07
|0.15
|Дизельное топливо Евро
|21.53
|15.00
|-0.04
|-0.17
|Сжиженный газ
|9.65
|7.75
|1.56
|9.48
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua