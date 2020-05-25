2020-05-25: На заправках цены на светлые нефтепродукты и СУГ незначительно изменились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 25 мая 2020 г. розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ незначительно изменились.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0.10% (2.0 коп/л) до 20.71 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (2.0 коп/л) до 22.35 грн/л. Дизельное топливо евро немного подешевело на 0.0% (-1.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 25 мая 2020 г. подорожал на 1.56% (15.0 коп/л) до 9.65 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.2%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.71 16.00 0.10 -0.09 Бензин А-95 евро 22.35 16.50 0.07 0.15 Дизельное топливо Евро 21.53 15.00 -0.04 -0.17 Сжиженный газ 9.65 7.75 1.56 9.48

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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