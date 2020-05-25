2020-05-25: Нефть Brent торгуется выше $35 за баррель

Обновлено: Май 25, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-25: Нефть Brent торгуется выше $35 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов изменились в цене до 35,29 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,46%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 33,57 доллара за баррель, прибавив 0,96%.

«Investing.com» пишет, цены на нефть выросли в понедельник, восстановив потери начала сессии, спровоцированные опасениями об усилении трений между Вашингтоном и Пекином из-за нового законопроекта о национальной безопасности в Гонконге.

Фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 0,3% до $35,22 за баррель к 9.02 МСК. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подорожали на 1,2% до $33,64 за баррель. Оба контракта выросли за последние четыре недели, но за период с начала года снижаются примерно на 45%.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ и водометы в воскресенье, чтобы разогнать тысячи людей, протестующих против плана Пекина ввести закон о национальной безопасности.

Введение нового закона о национальной безопасности в Гонконге может повлечь за собой создание баз спецслужб КНР в мировом финансовом центре, что вызвало опасения по поводу прямого контроля города китайскими властями и перспективы новых протестов.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу раскритиковал Китай за рассматриваемый им законопроект, назвав его безосновательным и катастрофическим и сказав, что закон может оказать влияние на особый торговый режим с США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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