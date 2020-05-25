Цены на нефть в слабом плюсе

Цены на нефть в понедельник повысились, так как все больше стран продолжают постепенно ослаблять карантинные ограничения, что повышает спрос на топливо, но рост был незначительным на «тонком рынке» в виду отсутствия торгов в США и Великобритании.

Информирует Investing.com.

Фьючерсы на сырую нефть марки выросли на 29 центов, или 0,9%, до $33,53 за баррель в 08:30 по восточному времени (12:30 по Гринвичу).

Сырая нефть марки составила $35,23 за баррель, увеличившись на 0,3%.

Ранее «Терминал» писал, что армия Венесуэлы будут сопровождать иранские танкеры с нефтью в своих водах.