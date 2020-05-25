Ціна газу для населення у травні знижена на 21%

У травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21% менше порівняно з квітнем 2020 року.

Про це пише пресслужба «Нафтогазу».

Загалом, з початку року ціна ПСО знизилась на 51%, порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння вартості газу сягнуло 62%.

За даними аналітиків НАК «Нафтогаз України», у травні ціна газу в Європі досягла історичного мінімуму за останні 10 років. В Україні на ціну додатково тисне високий рівень заповнення підземних сховищ газу, де через ґрунтовну підготовку до попереднього опалювального сезону та теплу зиму накопичився фактично річний обсяг видобутку газу державою – 17,5 млрд кубометрів.

«Цінова ситуація на ринку сприяє намірам Уряду лібералізувати ринок газу для населення з 1 липня цього року. В міжопалювальний сезон передумов для зростання цін значно менше, ніж в холодну пору року. Історично низькі ціни, великі запасу газу у європейських та українських сховищах та літній період – все це дозволить зробити плавний та безпечний перехід для українських споживачів до вільного ринку», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, з січня 2020 року оптова ціна на природний газ в рамках спеціальних обов’язків розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 17 від 24 січня 2020 року. Основним індикативом при цьому є фактичні результати біржових торгів, які відбувалися з 1 по 22 число розрахункового місяця на найбільшому в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньому ринку з’явився новий ліквідний ціновий індикатор. ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» провів тендер на закупівлю газу на період постачання березень-грудень 2020 року і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на купівлю-продаж газу.

Відтак, при розрахунку ціни газу для населення на травень Нафтогаз, як і в квітні, обирав з двох можливих опцій: розрахованої за Постановою КМУ та середньозваженої ціни переможців за результатами торгів на постачання газу Оператору ГТС України.

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