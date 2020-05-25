Катар готовит удар по Газпрому

Обновлено: Май 25, 2020. Тэги: , , ,

Катар готовит удар по Газпрому

Мировой рынок газа, где цены за два года рухнули в 5 раз, похоже, надолго увязнет в ценовых войнах.

Об этом пишет Finanz.

Катар — крупнейший в мире производитель СПГ — не намерен сокращать поставки из-за пандемии коронавируса и планирует значительно увеличить мощности в ближайшие годы, заявил министр энергетики и главный исполнительный директор государственной Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

«Мы являемся самым эффективным производителем в мире с точки зрения затрат и поэтому можем преодолевать рыночные шоки», — сказал аль-Кааби в ходе вебинара американского-катарского Совета по бизнесу.

«Многие производители будут вынуждены сворачивать добычу из-за низких цен, но для Катара такой сценарий исключается», — добавил он.

Qatar Petroleum планирует нарастить производство в 1,5 раза к 2025 году, до 110 млн тонн, и почти вдвое — к 2027 году (до 126 млн тонн). Для этого компания запускает месторождение North Field, где уже пробурено 80 разведочных скважин. Под новый газ заключены контракты на строительство 100 СПГ-танкеров. Вслед за Катаром новые мощности запускаются в США. С начала 2020 года экспортные разрешения получили сразу 4 американских проекта СПГ, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Это Rio Grande LNG, мощность 37 млрд кубометров в год, Corpus Christi Stage III — 16,4 млрд куб. м, Annova LNG — 10 млрд куб., Texas LNG Brownsville — 5,8 млрд куб. м.

России это сулит новые проблемы на газовом рынке Европы, где цены уже упали ниже точки рентабельности «Газпрома». В четверг на крупнейших газовых хабах — британской NBP, так и голландской TTF — спотовые котировки достигли 45 долларов за тысячу кубометров. На хабе в австрийском Баумгартене (наиболее приближенный к России газовый узел) газ стоит чуть дороже — 63 доллара за тысячу кубов.

Сжиженный газ постепенно выдавливает российский с европейского рынка. За январь-апрель поставки «Газпрома» в ЕС обвалились на 20%, при этом Германия сократила закупки на 46%, а Турция — в 7 раз. Приток СПГ при этом вырос на 16%, до 39,5 млрд кубометров.

Ситуация на европейском рынке газа аналогична ситуации на рынке нефти. Только к несчастью для «Газпрома» и в отличие от рынка нефти газового ОПЕК не существует. Попытка создать газовый ОПЕК была предпринята Москвой в 2009 году, но оказалась безуспешной», — констатировали в Центр энергетики Сколково.

«Терминал» писал, Катар проведет радикальные реформы, чтобы уменьшить зависимость экономики от цен на энергоносители. Об этом заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, выступая в эфире национального телевидения.

Автор:

(Всего статей: 8533)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: