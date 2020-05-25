Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища буде розділено — Шмигаль

Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене на два профільних відомства.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише Енергореформа.

«Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології — це в порядку денному», — сказав прем’єр-міністр, при цьому підкресливши, що попереднє об’єднання міністерств не дало того очікуваного ефекту.

«Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім — вугільна галузь, а потім — про червонокнижних рослинах і вилові мотиля. З того часу я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе «, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в уряді були об’єднані міністерство енергетики та захисту довкілля. Нова концепція укрупнення міністерств мала стимулювати сталий розвиток енергетики та об’єднати роботу з природними ресурсами. Об’єднання Міненергодовкілля очолював екс-міністр Олексій Оржель.

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