Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища буде розділено — Шмигаль

Обновлено: Май 25, 2020. Тэги: , ,

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища буде розділено — Шмигаль

Міністерство енергетики та захисту довкілля буде розділене на два профільних відомства.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», пише Енергореформа.

«Поділ міністерства і створення посади профільного міністра екології — це в порядку денному», — сказав прем’єр-міністр, при цьому підкресливши, що попереднє об’єднання міністерств не дало того очікуваного ефекту.

«Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ в атомній енергетиці, потім — вугільна галузь, а потім — про червонокнижних рослинах і вилові мотиля. З того часу я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близько і який цим живе «, — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, в уряді були об’єднані міністерство енергетики та захисту довкілля. Нова концепція укрупнення міністерств мала стимулювати сталий розвиток енергетики та об’єднати роботу з природними ресурсами. Об’єднання Міненергодовкілля очолював екс-міністр Олексій Оржель.

Читайте в «Терміналі» ще, у Мінекоенерго найближчим часом запрацює Експертна рада.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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