На торгах природним газом було досягнуто історичного мінімуму ціни — УЕБ

Обновлено: Май 25, 2020. Тэги: , ,

На торгах природним газом було досягнуто історичного мінімуму ціни — УЕБ

На торги, що відбулися 22 травня на ТБ «Українська енергетична біржа», 8 компаній сформували 15 стартових позицій.


В результаті торгів ціни на природний газ досягли свого мінімуму — ДП «Укравтогаз» придбало 2,9 млн. куб. м. ресурсу червня за ціною 1 860 грн/тис. куб. м. (з ПДВ), пише пресслужба Української енергетичної біржі.

Також у ході торгів Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» реалізувала 10 млн. куб. м. ресурсу травня за ціною 2 403 грн/тис. куб. м. (з ПДВ) та ТОВ “Юнайтед Енерджі” придбало 1 млн куб м. ресурсу травня за ціною 2 400 грн/тис. куб. м. (з ПДВ). Таким чином, біржове котирування ресурсу травня станом на п’ятницю, 22 травня склало 2403 грн. за тис. куб. м., а ресурсу червня – 1860 грн. за тис. куб. м. (з ПДВ).

Відповідно, зараз рівень котирувань УЕБ (передплата) є більш ніж на 50% нижчим рівня січня 2020 року.

«Сьогодні ми спостерігаємо значне зниження ціни ресурсів травня та червня, що відбувається в умовах перенасичення ринку природного газу. Активність учасників минулого тижня була високою, обсяг продажу суттєво зріс порівняно з попереднім тижнем. Така активність учасників безсумнівно пожвавлює конкуренцію на торгах, та дозволяє встановити найбільш релевантні ціни.» — прокоментував результати торгів Генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі» ще, за результатами торгів на минулому тижні на ТБ «Українська енергетична біржа» реалізовано 19,75 млн. Куб. м. природного газу ресурсів травня, червня, липня і природного газу в ПСГ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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