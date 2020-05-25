На торгах природним газом було досягнуто історичного мінімуму ціни — УЕБ

На торги, що відбулися 22 травня на ТБ «Українська енергетична біржа», 8 компаній сформували 15 стартових позицій.



В результаті торгів ціни на природний газ досягли свого мінімуму — ДП «Укравтогаз» придбало 2,9 млн. куб. м. ресурсу червня за ціною 1 860 грн/тис. куб. м. (з ПДВ), пише пресслужба Української енергетичної біржі.

Також у ході торгів Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» реалізувала 10 млн. куб. м. ресурсу травня за ціною 2 403 грн/тис. куб. м. (з ПДВ) та ТОВ “Юнайтед Енерджі” придбало 1 млн куб м. ресурсу травня за ціною 2 400 грн/тис. куб. м. (з ПДВ). Таким чином, біржове котирування ресурсу травня станом на п’ятницю, 22 травня склало 2403 грн. за тис. куб. м., а ресурсу червня – 1860 грн. за тис. куб. м. (з ПДВ).

Відповідно, зараз рівень котирувань УЕБ (передплата) є більш ніж на 50% нижчим рівня січня 2020 року.

«Сьогодні ми спостерігаємо значне зниження ціни ресурсів травня та червня, що відбувається в умовах перенасичення ринку природного газу. Активність учасників минулого тижня була високою, обсяг продажу суттєво зріс порівняно з попереднім тижнем. Така активність учасників безсумнівно пожвавлює конкуренцію на торгах, та дозволяє встановити найбільш релевантні ціни.» — прокоментував результати торгів Генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі» ще, за результатами торгів на минулому тижні на ТБ «Українська енергетична біржа» реалізовано 19,75 млн. Куб. м. природного газу ресурсів травня, червня, липня і природного газу в ПСГ.