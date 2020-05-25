Первый из пяти иранских кораблей с топливом прибыл в Венесуэлу.

Об этом сообщило посольство страны в Каракасе, пишет Прайм.

«Сегодня, как никогда, узы дружбы и братства между Ираном и Венесуэлой прочны и глубоки. Первый танкер прибыл. Спасибо Вооруженным силам за сопровождение. Да здравствует дружба между Ираном и Венесуэлой», — сообщило посольство в Twitter.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал США «проблемы», если иранские танкеры, в том числе идущие в Венесуэлу, столкнутся с трудностями из-за действий Вашингтона.

Ранее «Терминал» писал, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил, что иранские танкеры с нефтью в особой экономической зоне Венесуэлы будут сопровождать боевые корабли и самолёты.