УАВЕ та іноземні інвестори ВДЕ звернулися з пропозиціями до уряду України

Сьогодні енергетична система України перебуває в стані глибокої кризи. Ця криза є прямим наслідком запровадження неробочої моделі ринку електроенергії, ручного регулювання, впливу лобістських промислових груп та популістичних дій влади.

Наголошується у зверненні, що опубліковано на на сайті Української асоціації відновлюваної енергетики.

Міністерством енергетики та захисту довкілля було анонсовано плани якнайшвидше вирішити існуючі проблеми та підписати Меморандум про взаєморозуміння з виробниками ВДЕ. Умови реструктуризації «зеленого» тарифу, визначені в урядовій редакції Меморандуму, є неприйнятними для інвесторів, особливо для тих, хто збудував об’єкти електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання. Такі умови не дозволять максимізувати економічний ефект від їх запровадження, оскільки кількість виробників ВДЕ, які погодяться на такі умови реструктуризації, складе щонайбільше 20 % від загального обсягу.

УАВЕ та іноземні інвестори, які володіють 40% та 30% потужностей відновлювальної енергетики в Україні відповідно, запропонували уряду свої сценарії реструктуризації зеленого тарифу.

2 сценарії від УАВЕ:

Сценарій 1. Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики, потужність яких в точці приєднання до електричних мереж перевищує 1 МВт, без пролонгації договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом:

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року:

- для СЕС — на 10 відсотків;

- для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру (далі – ВЕС), – на 7,5 відсотків;

б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року:

- для СЕС – на 5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію до 01.01.2021 – на 2,5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків.

Сценарій 2. Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики, потужність яких в точці приєднання до електричних мереж перевищує 1 МВт, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31.12.2031.

введених в експлуатацію з 1 січня 2017 року до 1 січня 2020 року:

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання не перевищує 10 МВт – на 12,5 відсотків;

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання перевищує 10 МВт – на 15 відсотків;

- для ВЕС – на 10 відсотків.

Пропозиції від іноземних інвесторів фактично є симбіозом описаних вище сценаріїв:

Зменшення розмірів “зелених” тарифів для об’єктів електроенергетики:

а) введених в експлуатацію до 1 січня 2020 року:

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання не перевищує 10 МВт – на 12,5 відсотків, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31.12.2031

- для СЕС, потужність яких в точці приєднання перевищує 10 МВт – на 15 відсотків, з пролонгацією договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом до 31.12.2031

- для ВЕС,– на 7,5 відсотків, без пролонгації договорів.

б) введених в експлуатацію після 1 січня 2020 року:

- для СЕС и ВЕС – на 2.5 відсотків;

- для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2021 до 01.01.2023 – на 5 відсотків.

УАВЕ наголошує, що успішне підписання Меморандуму можливе лише за умови врахування позиції більшості представників галузі ВДЕ, а не окремих її гравців, що представляють сектор вітроенергетики з часткою ринку близько 20%. Прийняття рішень щодо реструктуризації “зеленого” тарифу в односторонньому порядку, потягнуть за собою відповідні дії з боку інвесторів у ВДЕ. Це безперечно вплине не тільки на майбутню макроекономічну ситуацію в країні, але практично зупинить інвестиції й в інші галузі економіки України, як від іноземних, так і від національних інвесторів.

Раніше «Термінал» писав, що Україна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі, — прем’єр-міністр.