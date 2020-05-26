2020-05-26: Нефть Brent торгуется выше $36 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 36,20 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,89%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 34,36 доллара за баррель, прибавив 3,34%.

Цены на нефть растут сегодня на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Investing.com».

Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $36,20 за баррель, что на $0,67 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты выросли в цене на $0,4 (1,1%).

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,07 (3,22%) — до $34,32 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах — снимается все больше и больше ограничений.

«Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса», — цитирует аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Тем временем, данные, с которыми ознакомился «Интерфакс» в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.