2020-05-26: Нефть Brent торгуется выше $36 за баррель

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-26: Нефть Brent торгуется выше $36 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 36,20 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,89%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 34,36 доллара за баррель, прибавив 3,34%.

Цены на нефть растут сегодня на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пишет «Investing.com».

Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям сделки ОПЕК+, пишет Trading Economics.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составила $36,20 за баррель, что на $0,67 (1,89%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник июльские контракты выросли в цене на $0,4 (1,1%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $1,07 (3,22%) — до $34,32 за баррель. В понедельник основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В пятницу цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за коронавируса. В Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах — снимается все больше и больше ограничений.

«Импульс к открытию экономик, который мы наблюдаем, очень позитивен для роста спроса», — цитирует Dow Jones аналитика CMC Markets Майкла МаКарти.

Тем временем, данные, с которыми ознакомился «Интерфакс» в понедельник, показывают, что Россия сократила добычу в этом месяце до уровня, почти соответствующего условиям сделки ОПЕК+. Согласно этим оценкам, среднесуточная добыча нефти в РФ может составлять порядка 8,63 млн баррелей в сутки (б/с) при цели в 8,5 млн б/с в соглашении ОПЕК+.

Следующая встреча государств ОПЕК+, как ожидается, пройдет 10 июня в формате видеоконференции.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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