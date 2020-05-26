20204-05-26: Цена СУГ на АЗС стремится к 10 гривнам

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 26 мая 2020 г. отмечалось колебание розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС практически не изменилась 0.0% (-1.0 коп/л) до 20.71 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 26 мая 2020 г. подорожал на 1.68% (16.0 коп/л) до 9.81 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.71 16.00 -0.03 -0.03 Бензин А-95 евро 22.34 16.50 -0.02 0.05 Дизельное топливо Евро 21.53 15.00 -0.02 -0.09 Сжиженный газ 9.81 7.75 1.68 9.83

Для справки:

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