Через обмеження цього року АЕС недовиробили 2 355,8 млн кВт-г

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: , ,

Через обмеження цього року АЕС недовиробили 2 355,8 млн кВт-г

З початку 2020 року енергоблоки АЕС України виробили 33 446,21 млн кВт-г, через балансові обмеження АЕС за цей період недовиробили 2 355,8 млн кВт-г. Частка електроенергії НАЕК «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 56,2%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З початку травня виробництво склало 4 493,35 млн кВт-г. Через балансові обмеження АЕС з початку травня недовиробили 1 022,7 млн кВт-г. З початку 2020 року — 33 446,21 млн кВт-г. Через балансові обмеження АЕС з початку року недовиробили 2 355,8 млн кВт-г», — йдеться у повідомленні.

Так, 26 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна генеруюча потужність НАЕК «Енергоатом» — 9505 МВт, поточна потужність становить 7225 МВт. 25 травня енергоблоки АЕС України виробили 174,17 млн кВт-г. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 54,72 млн кВт-г електроенергії, додали у НАЕК.

«За оперативними даними, з початку року частка електроенергії НАЕК «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 56,2%», — вказали у компанії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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