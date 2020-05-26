Через обмеження цього року АЕС недовиробили 2 355,8 млн кВт-г

З початку 2020 року енергоблоки АЕС України виробили 33 446,21 млн кВт-г, через балансові обмеження АЕС за цей період недовиробили 2 355,8 млн кВт-г. Частка електроенергії НАЕК «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 56,2%.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З початку травня виробництво склало 4 493,35 млн кВт-г. Через балансові обмеження АЕС з початку травня недовиробили 1 022,7 млн кВт-г. З початку 2020 року — 33 446,21 млн кВт-г. Через балансові обмеження АЕС з початку року недовиробили 2 355,8 млн кВт-г», — йдеться у повідомленні.

Так, 26 травня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. Наявна генеруюча потужність НАЕК «Енергоатом» — 9505 МВт, поточна потужність становить 7225 МВт. 25 травня енергоблоки АЕС України виробили 174,17 млн кВт-г. Через балансові обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 54,72 млн кВт-г електроенергії, додали у НАЕК.

«За оперативними даними, з початку року частка електроенергії НАЕК «Енергоатом» у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становить 56,2%», — вказали у компанії.

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