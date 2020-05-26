Потрібно підтримати енергоефективні програми для бізнесу — заступник міністра Мінекоенерго

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин під час онлайн-марафону енергоефективності та енергозбереження зауважив, що механізм теплих кредитів, впроваджений ДАЕЕ має розширитись на додаткові напрямки, і не зосереджуватись тільки на підтримці індивідуальних домогосподарств та ОСББ.

Про це пише пресслужба Мінекоенерго.

«Держенергоефективності разом з Мінекоенерго подало проекти змін до цієї державної програми, вони зараз опрацьовуються іншими міністерствами. Це нова програма «зелених» кредитів на 2021-2025, і зміни в існуючу програму. Крім того, ми ініціювали впровадження так званих енергоефективних платіжок. Плануємо, що отримуючи платіжки за електрику, газ, воду, люди матимуть інформацію про Фонд енергоефективності і програми Держенергоефективності та знатимуть, що держава виділяє кошти на енергоефективні заходи», — сказав Олексій Рябчин.

Також опрацьовується з НКРЕКП, Мінрегіоном, Держенергоефективності та іншими стейхолдерами механізм впровадження енергосервісу в ТКЕ і водоканалах: «Хочемо спробувати стимулювати ЕСКО-компанії до співпраці з підприємствами теплокомуненерго та водоканалами і будемо пропонувати це Верховній Раді».

«Важлива річ – це реформа Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Ми впевнені, що агентство необхідно посилити та додати новий функціонал, здійснити трансформацію в «зелену» енергетичну агенцію. Такі приклади є в Німеччині (DENA), Данії, Норвегії (ENOVA) та в багатьох інших країнах. Це потужні «зелені» агенції, які займаються декарбонізацією, енергоефективністю, розвитком децентралізованих мереж, зміною клімату, та аналітикою», — повідомив заступник міністра.

«Термінал» писав, попит на «теплі кредити» зростає.