Потрібно підтримати енергоефективні програми для бізнесу — заступник міністра Мінекоенерго

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: , ,

Потрібно підтримати енергоефективні програми для бізнесу — заступник міністра Мінекоенерго

Заступник Міністра енергетики та захисту довкілля Олексій Рябчин під час онлайн-марафону енергоефективності та енергозбереження зауважив, що механізм теплих кредитів, впроваджений ДАЕЕ має розширитись на додаткові напрямки, і не зосереджуватись тільки на підтримці індивідуальних домогосподарств та ОСББ.

Про це пише пресслужба Мінекоенерго.

«Держенергоефективності разом з Мінекоенерго подало проекти змін до цієї державної програми, вони зараз опрацьовуються іншими міністерствами. Це нова програма «зелених» кредитів на 2021-2025,  і зміни в існуючу програму. Крім того, ми ініціювали впровадження так званих енергоефективних платіжок. Плануємо, що отримуючи  платіжки за електрику, газ, воду, люди матимуть інформацію про Фонд енергоефективності і програми Держенергоефективності та знатимуть, що держава виділяє кошти на енергоефективні заходи», — сказав Олексій Рябчин.

Також опрацьовується з НКРЕКП, Мінрегіоном, Держенергоефективності та іншими стейхолдерами механізм впровадження енергосервісу в ТКЕ і водоканалах: «Хочемо спробувати стимулювати ЕСКО-компанії  до співпраці з підприємствами теплокомуненерго та водоканалами і будемо пропонувати це Верховній Раді».

«Важлива річ – це реформа Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Ми впевнені, що агентство необхідно посилити та додати новий функціонал, здійснити трансформацію в «зелену» енергетичну агенцію. Такі приклади є в Німеччині (DENA), Данії, Норвегії (ENOVA) та в багатьох інших країнах.  Це потужні «зелені» агенції, які займаються декарбонізацією, енергоефективністю, розвитком децентралізованих мереж, зміною клімату, та аналітикою», — повідомив заступник міністра.

«Термінал» писав, попит на «теплі кредити» зростає.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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