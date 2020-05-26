Президент відхилив проєкт меморандуму про скорочення «зеленого» тарифу

Володимир Зеленський не підтримав нові умови меморандуму, пояснивши, що умови «занадто м’які».

Як розповіли LIGA.net два співрозмовники, що беруть участь в переговорах з боку бізнесу, Зеленський не підтримав нові умови меморандуму, пояснивши, що вони «занадто м’які». Цю ж інформацію підтвердило виданню й інше джерело в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища.

За словами співрозмовника LIGA.net, знайомого з позицією Володимира Зеленського, в Офісі Президента вважають, що умови меморандуму не вирішать кризу, яка склалася в країні.

«Умови меморандуму президент вважає занадто м’якими. Тому він їх відхилив», — заявив LIGA.net співвласник компанії з топ-10 інвесторів у «зелену» генерацію.

«Термінал» писав, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося друге засідання Антикризового енергетичного штабу.