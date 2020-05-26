В Україні поки не відбулося відчутного зростання споживання електроенергії

Обновлено: Май 26, 2020. Тэги: , ,

В Україні поки не відбулося відчутного зростання споживання електроенергії
В Україні поки не відбулося відчутного зростання споживання електроенергії внаслідок послаблення карантинних заходів. Рівень споживання електроенергії залишається на 4% нижчим, ніж на цей час торік.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Другий етап послаблення карантину в окремих областях з 22 травня поки що не спричинив відчутного росту електроспоживання. На минулому тижні, 18-24 травня, середньодобове споживання у робочі дні збільшилося лише на 0,2% до 348,4 млн кВт-год у порівнянні з попереднім тижнем. Але це на 4% менше від рівня аналогічного періоду минулого року (358 млн кВт-год)», — йдеться в повідомленні.

При цьому на вихідних, 23-24 травня, середнє споживання залишилося близьким до рівня вихідних попереднього тижня – 328 млн кВт-год, що на 3,3% менше, ніж в аналогічному періоді торік.

«Протягом останнього тижня добові обсяги нерозпроданої кінцевому споживачу електроенергії в середньому становили близько 40 млн кВт-год. Ці обсяги були реалізовані на балансуючому ринку тим його учасникам (виробникам), які відповідно до Правил ринку подавали заявки на розвантаження (тобто, погоджувалися перепродати своїм покупцям/споживачам чужу електроенергію, замість того, щоб виробляти свою)», — заявили в Укренерго.

Сумарне навантаження АЕС з 18 по 24 травня продовжувало зберігатися на тому ж рівні, що й попереднього тижня – 7,3-7,4 ГВт.

Станом на 24 травня, в роботі, як і попереднього тижня, знаходилось 10 енергоблоків АЕС, ще 4 енергоблоки були відключені для проведення ремонтних робіт та 1 — виведено в резерв, додали в Укренерго.

«Сумарне навантаження АЕС, станом на 24 травня, залишається на тому ж рівні, що і наприкінці попереднього тижня — 7300 МВт. Це зумовлено необхідністю забезпечувати нормативний рівень резервів 1000 МВт на ТЕС в умовах зниженого середньодобового споживання (на 4% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року). А також відсутністю ресурсу на ГЕС Дніпровського каскаду (виробництво на ГЕС знизилося на 43% до аналогічного періоду 2019 року)», — підсумували в компанії.

«Термінал» писав, Кабінет міністрів  не планує цього року підвищувати тариф на електричну енергію для населення.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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