2020-05-27: Нефть Brent торгуется выше $36 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в среду утром в ходе торгов колебались в цене до 36,09 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,22%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 34,23 доллара за баррель, потеряв 0,35%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса, пишет «Investing.com».

«Первоначально причиной обвала цен на нефть стало резкое падение спроса в связи с COVID-19, и для устойчивого восстановления цен в конечном итоге необходимо, чтобы спрос вернулся на прежний уровень», — говорит старший аналитик сырьевых рынков Schneider Electric Робби Фрейзер.

Позитивные новости о постепенном открытии экономик мира отходят на второй план на фоне возросшей напряженности между США и Китаем.

Вашингтон может принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом до конца этой недели, сказал президент США Дональд Трамп.

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий «механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности» в Гонконге.

Тем временем российские нефтяные компании обсуждают предложение партнеров по ОПЕК+ о продлении квот по снижению нефтедобычи, которые действуют в мае-июне, еще на два месяца, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом обсуждения. Во вторник руководители нефтяных компаний провели встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком, где обсуждалась возможная судьба сделки ОПЕК+ после июня.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:33 мск составляет $35,90 за баррель, что на $0,27 (0,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник июльские контракты выросли в цене на $0,64, или на 1,8%.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,31 (0,9%) — до $34,04 за баррель. Во вторник цена контрактов увеличилась на $0,71 (2,11%).