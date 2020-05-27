2020-05-27: В рознице светлые нефтепродукты подешевели, а СУГ подорожал

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 27 мая 2020 г. отмечался незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты, кроме сжиженного газа.



По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.30% (-6.0 коп/л) до 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.35% (-8.0 коп/л) до 22.33 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.37% (-8.0 коп/л) до 21.51 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 27 мая 2020 г. подорожал на 0.78% (8.0 коп/л) до 9.91 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 44.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.70 16.00 -0.30 -0.07 Бензин А-95 евро 22.33 16.50 -0.35 0.04 Дизельное топливо Евро 21.51 15.00 -0.37 -0.14 Сжиженный газ 9.91 7.99 0.78 9.75

Для справки:

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