Кабмін звільнив з посади заступника міністра енергетики Олексія Рябчина

На засіданні Кабінету міністрів України 27 травня звільнили з посади заступника міністра енергетики Олексія Рябчина. Він відповідав за напрямок енергоефективності.
Повідомляє ТСН.
Виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець прокоментувала рішення, назвавши причиною звільнення Рябчина низьку результативність.
«Було проаналізовано роботу попередньої команди, яка працювала також над питанням Держенергоефективності. Справді, було дуже багато напрацювань, але результативність дуже низька. Ми проговорювали це питання з відповідним заступником, тому вважаю, що інша людина буде більш ефективною для виконання поставлених завдань», — сказала вона.
Раніше «Термінал» писав, що Ольга Буславець провела перемовини з представниками Світового банку щодо реформування енергетичного сектору України.