Нефть дешевеет

Нефтяные цены снижаются в связи с усилением геополитической напряженности и возобновившимися опасениями по поводу восстановления спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 по Киеву составила $34,43 за баррель, что на $1,74 (4,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,98 (5,76%) — до $32,37 за баррель.

Ранее «Терминал» писал, что баррель нефти не будет стоить $100 долларов ближайшие десять лет — прогноз экспертов.