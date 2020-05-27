Посол США у ФРН анонсував нові санкції проти «Північного потоку-2″

Обновлено: Май 27, 2020. Тэги: , ,

Посол США у ФРН анонсував нові санкції проти «Північного потоку-2″

Республіканці і демократи схвалюють можливі нові санкції Вашингтона за газопровід «Північний потік — 2″, заявив американський посол у Німеччині Гренелл. Він закликав Берлін переосмислити політику щодо Москви.

Про це посол країни у Німеччині Річард Гренелл розповів в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, пише DW.

За його словами, законопроєкт «може бути ухвалений швидко, попри виборчу кампанію» в США. Подальші штрафні заходи «знаходять підтримку серед усіх партій», наголосив дипломат, який кількома днями раніше зустрівся з сенаторами і конгресменами в США.

Посол не уточнив, в чому полягатимуть можливі санкції. За версією видання, мова може йти про обмежуючі заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які будуть приймати російський газ.

Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд ФРН переосмислити свою політику щодо Росії. Німеччині слід «припинити годувати звіра», в той час як НАТО не отримує достатню фінансову підтримку від німецької сторони, зазначив посол.

Раніше «Термінал» писав, проєкт «Північний потік-2″ становить загрозу для безпеки Європи, оскільки посилює залежність від ненадійного постачальника — російського «Газпрому». Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович. «»Північний потік-2″ становить загрозу європейській солідарності й енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні й економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника — «Газпрому»», — акцентував Чапутович.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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