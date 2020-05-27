Посол США у ФРН анонсував нові санкції проти «Північного потоку-2″

Республіканці і демократи схвалюють можливі нові санкції Вашингтона за газопровід «Північний потік — 2″, заявив американський посол у Німеччині Гренелл. Він закликав Берлін переосмислити політику щодо Москви.

Про це посол країни у Німеччині Річард Гренелл розповів в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, пише DW.

За його словами, законопроєкт «може бути ухвалений швидко, попри виборчу кампанію» в США. Подальші штрафні заходи «знаходять підтримку серед усіх партій», наголосив дипломат, який кількома днями раніше зустрівся з сенаторами і конгресменами в США.

Посол не уточнив, в чому полягатимуть можливі санкції. За версією видання, мова може йти про обмежуючі заходи щодо фірм, які обслуговують газопровід, або компаній, які будуть приймати російський газ.

Крім того, Гренелл закликав федеральний уряд ФРН переосмислити свою політику щодо Росії. Німеччині слід «припинити годувати звіра», в той час як НАТО не отримує достатню фінансову підтримку від німецької сторони, зазначив посол.

Раніше «Термінал» писав, проєкт «Північний потік-2″ становить загрозу для безпеки Європи, оскільки посилює залежність від ненадійного постачальника — російського «Газпрому». Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович. «»Північний потік-2″ становить загрозу європейській солідарності й енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні й економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника — «Газпрому»», — акцентував Чапутович.