Правительство одобрило проект поставок в Украину СПГ из США

Кабинет министров Украины одобрил меморандум о сотрудничестве с американской Louisiana Natural Gas Exports.

Сообщает Сегодня.

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, меморандум касается возможных поставок сжиженного газа из США в Украину. А присутствовавший на заседании нардеп Алексей Гончаренко обнародовал полный текст меморандума.

В частности, в документе речь идет о том, что поставки сжиженного газа (LNG, СПГ) в Украину могут составить 5,5 млрд кубометров в год. Цена такого газа будет определяться в привязке к рынку Henry Hub.

Также говорится о строительстве новой газовой инфраструктуры между Польшей и Украиной. В целом новый меморандум подписан ради воплощения в жизнь другого документа – «газового» меморандума между США, Украиной и Польшей, который был заключен в 2019 году и призван положить начало проекту по поставкам в Украину через Польшу сжиженного газа из Соединенных Штатов.

Ранее «Терминал» писал, что Еврокомиссия ожидает роста поставок в ЕС СПГ из США.