Уряд вирішив відокремити Міністерство екології від Міністерства енергетики

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 травня ухвалив постанову про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади і розмежування повноважень у сферах енергетики та охорони навколишнього середовища.

Про це йдеться на сайті Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що критична ситуація в енергетичній сфері потребує швидких рішень: «У нас нема шести місяців утворювати Міністерство енергетики. Тому ми, власне, йдемо таким шляхом: виділяємо Міністерство екології, будемо пришвидшувати всі процедури і рухатись вперед. Критично важливо зараз забезпечити стабільність власне енергетичної галузі України».

В.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець зазначила, що розмежування повноважень у сферах енергетики та охорони навколишнього середовища підвищить ефективність реалізації державної політики за цими напрямами. «Це дасть змогу комплексно впорядкувати процес формування держаної політики в цих сферах і уникнути конфлікту інтересів при реалізації державної політики», — підкреслила вона.

Таке рішення також відповідає запиту громадських екологічних організацій, які просили відокремити ці сфери.