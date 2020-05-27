Від реструктуризації «зелених» тарифів виграє кінцевий споживач — Прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний у тому, що від підписання меморандуму між українською владою та виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) щодо реструктуризації «зелених» тарифів виграє у першу чергу кінцевий споживач.



Про це йдеться на сайті кабінету міністрів.

«Розумію позицію кожного інвестора. Проте кінцеву ціну за електроенергію платить споживач — тобто всі громадяни, які купують товари в магазинах. Уряд діє в їхніх інтересах. Саме тому ми йдемо цим довгим шляхом перемовин, і, впевнений, досягнемо компромісу», — зазначив Шмигаль.

«Термінал» писав, 14 травня, в кабінеті міністрів відбулася друга зустріч прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець із представниками компаній, що працюють у сфері відновлювальної енергетики. У процесі обговорення вдалося максимально зблизити позиції уряду, міністерства енергетики та захисту довкілля та виробників ВДЕ.Як зазначив глава уряду, чиста енергія в Україні має рости, розвиватися та поступово переходити до ринкових умов. Але сьогодні, в період кризи в енергетичній сфері, країна не може собі дозволити мати найдорожчу зелену енергію в Європі.