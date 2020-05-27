Ядерная энергетика Украины работает на две трети возможностей

27 мая 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Доступная генерирующая мощность НАЭК «Энергоатом» составляет – 9 490 МВт, текущая мощность – 6 630 МВт.

Информирует Энергоатом.

26 мая 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 173,86 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 55,32 млн кВт-ч электроэнергии.

С начала мая производство составило 4 667,21 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала мая недовыработали 1 078,02 млн кВт-ч.

С начала 2020 года — 33 620,07 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала года недовыработали 2 411,12 млн кВт-ч.

По оперативным данным с начала года доля электроэнергии НАЭК «Энергоатом» в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 56,2%.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать электроэнергию по двусторонним договорам.