Ядерная энергетика Украины работает на две трети возможностей

Обновлено: Май 27, 2020. Тэги: ,

Ядерная энергетика Украины работает на две трети возможностей

27 мая 2020 года на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков. Доступная генерирующая мощность НАЭК «Энергоатом» составляет – 9 490 МВт, текущая мощность – 6 630 МВт.

Информирует Энергоатом.

26 мая 2020 года энергоблоки АЭС Украины выработали 173,86 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 55,32 млн кВт-ч электроэнергии.

С начала мая производство составило 4 667,21 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала мая недовыработали 1 078,02 млн кВт-ч.

С начала 2020 года — 33 620,07 млн кВт-ч. Из-за балансовых ограничений, АЭС с начала года недовыработали 2 411,12 млн кВт-ч.

По оперативным данным с начала года доля электроэнергии НАЭК «Энергоатом» в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 56,2%.

Ранее «Терминал» писал, что Кабмин разрешил «Энергоатому» продавать электроэнергию по двусторонним договорам.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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