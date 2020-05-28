2020-05-28: Цены на нефть колеблются

Обновлено: Май 28, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-28: Цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 33,88 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 2,48%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 31,62 доллара за баррель, потеряв 3,63%.

Нефть активно дешевеет на торгах в четверг на информации о более существенном, чем ожидалось, росте запасов в США и опасениях, что Россия может уменьшить снижение добычи в июле, пишет «Investing.com».

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК составляет $34,14 за баррель, что на $0,6 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду июльские контракты снизились в цене на $1,43 (3,95%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,05 (3,2%) — до $31,76 за баррель. Днем ранее цена контрактов уменьшилась на $1,54 (4,48%).

«Высокие цены на нефть могут стать поводом для замедления или даже отказа от сокращения добычи, в то время как на спрос по-прежнему влияют негативные новости о торговой войне и коронавирусе», — говорит главный стратег AxiCorp по глобальным рынкам Стивен Иннс.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов — на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей (будет опубликован позднее в четверг) покажет снижение запасов на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей, прогнозируют эксперты, опрошенные S&P Global Platts.

Эксперты рейтингового агентства Moody’s понизили среднесрочный прогноз цен на нефть до $45-65 за баррель с $50-70 за баррель.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ускорила структурные изменения в мировом потреблении нефти, что сократило необходимость разработки месторождений с высокой себестоимостью добычи для поддержания объемов производства в следующие 3-5 лет, говорится в обзоре Moody’s.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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