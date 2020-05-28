2020-05-28: На АЗС продолжает дорожать СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 мая 2020 г. подорожал на 1.40% (14.0 коп/л) до 10.05 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.0%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.70 16.00 0.01 -0.05 Бензин А-95 евро 22.34 17.00 0.06 0.07 Дизельное топливо Евро 21.53 15.95 0.08 -0.02 Сжиженный газ 10.05 7.99 1.40 8.31

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua