2020-05-28: На АЗС продолжает дорожать СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 28 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — немного выросла на 0.1% (1.0 коп/л) до 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро немного подорожало на 0.1% (2.0 коп/л) до 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 28 мая 2020 г. подорожал на 1.40% (14.0 коп/л) до 10.05 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.0%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|20.70
|16.00
|0.01
|-0.05
|Бензин А-95 евро
|22.34
|17.00
|0.06
|0.07
|Дизельное топливо Евро
|21.53
|15.95
|0.08
|-0.02
|Сжиженный газ
|10.05
|7.99
|1.40
|8.31
Для справки:
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