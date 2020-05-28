2020-05-28: Житомирская область лидирует в повышении цен на СУГ

28 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо повышались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Житомирской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Житомирская область заняла 11-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Николаевской (9,66 грн/л), Черниговской (9,67 грн/л) и Хмельницкой (9,83грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Житомирской области за день составило 0,28 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,94 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Житомирской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,26 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 12 мая и составляла 7,68 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (9.25)

Авантаж 7 (9.35)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП (9.45)

Фактор (9.6)

Квинта (9.6)

ANP (9.78)

UPG (9.8)

Авиас Плюс (9.81)

БРСМ-Нафта (9.99)

AMIC (10.09)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Житомирской области колебались в диапазоне от минимальных 9,25 грн/л. до максимальных 10,49 грн/л.