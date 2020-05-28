Буславец отвергла идею возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси

Врио министра энергетики Ольга Буславец выступила против возобновления импорта электроэнергии из России и Беларуси, как минимум до конца 2021 года. Об этом она заявила на брифинге в министерстве 28 мая.

Передает Ліга.Бизнес.

«Напомню, что одним из первый решений Антикризисного штаба была остановка импорта электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 года или до открытия для нашей генерации доступа на эти рынки», — сказала она.

По ее словам, она не понимает, как можно покупать электроэнергию у соседей, когда в своей стране профицит. «Я считаю, это недопустимо», — заключила Буславец.

Ранее «Терминал» сообщал, что Беларусь готова к эксплуатации АЭС — МАГАТЭ.