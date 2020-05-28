Група Нафтогаз запроваджує систему торгівлі енергоносіями та управління ризиками

Обновлено: Май 28, 2020. Тэги: , ,

Група Нафтогаз запроваджує систему торгівлі енергоносіями та управління ризиками

Група Нафтогаз запроваджує систему торгівлі енергоносіями та управління ризиками – Energy Trading & Risk Management (ETRM).

Про це пише пресслужба компанії.

Основна мета – підвищити ефективність та контроль операцій з торгівлі природним газом, а також покращити управління комерційними ризиками та якість управлінських рішень.

Реалізацію проекту здійснює ТОВ «Нафтогаз Цифрові Технології» – дочірня компанія Нафтогазу, яка відповідає за автоматизацію ключових бізнес-процесів Групи.

В якості найоптимальнішого рішення ETRM обрали систему TRMTraker компанії Pioneer Solutions LLC. Рішення ETRM буде доступним для всіх підприємств Групи. Це дозволить знизити вартість користування системою в рамках Групи та забезпечить єдиний корпоративний стандарт і прозорість інформації щодо торгівлі газом.

«Запуск системи торгівлі енергоносіями та управління ризиками (ETRM) є частиною стратегії цифрової трансформації щодо впровадження нових ІТ-систем для підвищення ефективності бізнес-процесів. Цей проект посилить позиції Групи, а також дозволить працювати у відповідності до міжнародних стандартів», – підкреслила директор з інформаційних технологій Нафтогазу Марина Квашніна.

Проект об’єднає фунціонал торгівельних операцій трейдерів, аналіз ризиків торгівельних позицій загалом та кожної окремої позиції, які займає Нафтогаз, а також роботи по супроводу укладених угод, яку виконує бек-офіс. В рамках впровадження системи ETRM планується інтеграція як з внутрішніми системами, такими як SAP ERP, так і Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ), Українською енергетичною біржою, інформаційно-торгівельними системами Bloomberg тощо.

«Разом з партнером Pioneer Solutions компанія, що займається торгівлею сировинними та енергетичними товарами, має можливість трансформувати свою традиційну бізнес-модель в інтелектуальне підприємство, використовуючи рішення ETRM від Pioneer», – каже Хьюго Степперс, директор з продажів та маркетингу ЕМЕА в Pioneer Solutions.

Читайте також в «Терміналі», у межах трансформації Нафтогаз ліквідувала дивізіон «Інтегрований газовий бізнес» та натомість створила дивізіон «Розвідка та видобування» і дивізіон «Комерція».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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