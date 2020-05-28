Коболєв прогнозує рекордно низькі ціни на газ протягом червня та липня

Протягом червня та липня ціна газу на хабі побачить рекордно низькі рівні.

Про це заявив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв в ефірі програми “На карантині” UA:Перший, передає УНН.

“Ми очікуємо, що протягом червня та липня ціна газу побачить рекордно низькі рівні. Працюючи в цій індустрії, такої низької ціни на хабі я ще не бачив. І я очікую, що влітку ціна буде сильно коливатись. Думаю, буде падіння, але треба зрозуміти, що ближче до осені ціна, з великою вірогідністю, почне зростати”, — зазначив очільник Нафтогазу.

З його слів, у випадку якщо ціна газу дійсно досягне в червні та липні наднизького рівня і цей рівень протримається довго, є вірогідність, що всі газові компанії країни покажуть збитки.

«Термінал» писав, у травні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках публічних спеціальних обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 грн за кубометр (без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це на 21% менше порівняно з квітнем 2020 року.