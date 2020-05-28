У Кремлі заявили, що санкції США не змінять планів РФ щодо «Північного потоку-2″

Ймовірні нові санкції США щодо «Північного потоку-2″ не вплинуть на плани будівництва, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков.
Повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Інтерфакс,
«Перше: щодо «Північного потоку-2″ плани не змінювалися. Друге: наше ставлення до будь-яких санкційних дій добре зрозуміле – воно вкрай негативне. Ми вважаємо, що подібні прагнення є нічим іншим як проявом недоброчесної конкуренції і діями, які суперечать міжнародному праву», — заявив Пєсков.
Раніше «Термінал» писав, що посол США у ФРН анонсував нові санкції проти «Північного потоку-2″.