Учасники енергоринку терміново взялися за баланс «на добу наперед»

Обновлено: Май 28, 2020. Тэги: , ,

Учасники енергоринку терміново взялися за баланс «на добу наперед»

Учасники енергоринку заявили про спекуляції трейдерів на ринку «на добу наперед» (РДН), і шукають шляхи врегулювання ситуації у терміновому порядку.

28 травня, відбулася нарада щодо виконань рішень антикризового штабу, пише УНН.

У ході заходу учасники енергоринку констатували, що на ринку «на добу наперед» трейдери подають необ’єктивні заявки.

За їх словами, це провокує демпінг і виснаження державних ресурсів, які змушені покривати «нездорові» ціни на ринку.

Один зі шляхів врегулювання ситуації — зробити РСВ майданчиком для продажу електроенергії виробниками. Або ж позбавити трейдерів, які продають електроенергію на аукціонах, можливості перепродавати продукт через РДН.

Підсумовуючи нараду, в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець доручила напрацювати уніфіковані пропозиції балансування енергоринку.

«Балансуючий ринок на всіх прогресивних ринках є ринком штрафів. Не можна допустити, щоб це була додаткова торгова площадка, на якій маніпулюють. Зокрема, трейдери, про яких сьогодні згадувалося», — резюмувала в.о. міністра, уточнивши, що чекає на пропозиції від учасників ринку до кінця поточного дня.

Крім того, у ході наради учасники ринку дійшли згоди закликати правоохоронців втрутитися в ситуацію і виявити осіб, які дестабілізують енергоринок.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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