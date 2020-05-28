Учасники енергоринку терміново взялися за баланс «на добу наперед»

Учасники енергоринку заявили про спекуляції трейдерів на ринку «на добу наперед» (РДН), і шукають шляхи врегулювання ситуації у терміновому порядку.

28 травня, відбулася нарада щодо виконань рішень антикризового штабу, пише УНН.

У ході заходу учасники енергоринку констатували, що на ринку «на добу наперед» трейдери подають необ’єктивні заявки.

За їх словами, це провокує демпінг і виснаження державних ресурсів, які змушені покривати «нездорові» ціни на ринку.

Один зі шляхів врегулювання ситуації — зробити РСВ майданчиком для продажу електроенергії виробниками. Або ж позбавити трейдерів, які продають електроенергію на аукціонах, можливості перепродавати продукт через РДН.

Підсумовуючи нараду, в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець доручила напрацювати уніфіковані пропозиції балансування енергоринку.

«Балансуючий ринок на всіх прогресивних ринках є ринком штрафів. Не можна допустити, щоб це була додаткова торгова площадка, на якій маніпулюють. Зокрема, трейдери, про яких сьогодні згадувалося», — резюмувала в.о. міністра, уточнивши, що чекає на пропозиції від учасників ринку до кінця поточного дня.

Крім того, у ході наради учасники ринку дійшли згоди закликати правоохоронців втрутитися в ситуацію і виявити осіб, які дестабілізують енергоринок.