Венесуэла пересмотрит стоимость бензина на внутреннем рынке

Обновлено: Май 28, 2020. Тэги: , ,

Венесуэла пересмотрит стоимость бензина на внутреннем рынке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство задействует план распределения бензина в стране, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке.

Об этом пишет Прайм.

Стоимость бензина на внутреннем рынке Венесуэлы благодаря правительственным субсидиям долгое время была одной из самых низких в мире, однако остановка значительной части НПЗ национальной компании PDVSA привела к необходимости импорта и последующему росту цен.

«Мы закупаем бензин за границей, в Иране и других странах, за доллары. Многие предлагают, и я согласен с этим, что за бензин нужно будет взимать плату. Направляю особую команду консультантов и специалистов для оценки стоимости бензина. Она будет заложена в план нормализации и регулирования, и я прошу поддержки и понимания со стороны Венесуэлы», — сказал он в ходе выступления в эфире канала VTV.

По информации властей, в страну прибыли уже три из пяти танкеров из Ирана с топливом и оборудованием для нефтепереработки.

К закупкам топлива за границей власти боливарианской республики, обладающей самыми большими запасами нефти в мире, прибегли в результате продолжительного воздействия экономических санкций со стороны США, препятствующих среди прочего закупкам оборудования для венесуэльских нефтезаводов.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.

Ранее «Терминал» писал, экспорт сырой нефти из Венесуэлы растет второй месяц подряд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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