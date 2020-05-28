Венесуэла пересмотрит стоимость бензина на внутреннем рынке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство задействует план распределения бензина в стране, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке.

Об этом пишет Прайм.

Стоимость бензина на внутреннем рынке Венесуэлы благодаря правительственным субсидиям долгое время была одной из самых низких в мире, однако остановка значительной части НПЗ национальной компании PDVSA привела к необходимости импорта и последующему росту цен.

«Мы закупаем бензин за границей, в Иране и других странах, за доллары. Многие предлагают, и я согласен с этим, что за бензин нужно будет взимать плату. Направляю особую команду консультантов и специалистов для оценки стоимости бензина. Она будет заложена в план нормализации и регулирования, и я прошу поддержки и понимания со стороны Венесуэлы», — сказал он в ходе выступления в эфире канала VTV.

По информации властей, в страну прибыли уже три из пяти танкеров из Ирана с топливом и оборудованием для нефтепереработки.

К закупкам топлива за границей власти боливарианской республики, обладающей самыми большими запасами нефти в мире, прибегли в результате продолжительного воздействия экономических санкций со стороны США, препятствующих среди прочего закупкам оборудования для венесуэльских нефтезаводов.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.

Ранее «Терминал» писал, экспорт сырой нефти из Венесуэлы растет второй месяц подряд.