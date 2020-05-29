2020-05-28: Цена на СУГ на АЗС стабильно выше 10 грн

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 29 мая 2020 г. отмечался рост розничных цен на сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 20.70 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 22.34 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 21.53 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 29 мая 2020 г. подорожал на 1.53% (15.0 коп/л) до 10.20 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 20.70 16.00 0.01 0.01 Бензин А-95 евро 22.34 17.00 0.00 0.01 Дизельное топливо Евро 21.53 15.95 0.01 -0.09 Сжиженный газ 10.20 7.99 1.53 7.29

Для справки:

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