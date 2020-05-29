2020-05-29: Черкасская область лидер недельного повышения цен на СУГ

На неделе с 22 по 29 мая 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп повышения цены зафиксировали в Черкасской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Черкасская область заняла 15-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Николаевской (9,86 грн/л), Черниговской(9,9 грн/л) и Сумской (9,94 грн/л) областях.

Повышение средней розничной цены на СУГ в Черкасской области за неделю составило 1,23 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,22 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Черкасской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 2,3 грн выше наименьшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 8 по 11 мая и составляла 7,92 грн/л и состоавляла 7, 92 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас (9.35)

Авиас Плюс (9.43)

ПЕРОН (9.45)

Укрнафта (9.66)

BIOIL (9.7)

Chipo (9.9)

PRIME (9.95)

Luxwen (9.99)

AMIC (10.09)

БРСМ-Нафта (10.19)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Черкасской области колебались в диапазоне от минимальных 9,3 грн/л. до максимальных 10,98 грн/л.