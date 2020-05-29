2020-05-29: Нефть Brent торгуется выше $35 за баррель

Обновлено: Май 29, 2020. Тэги: , , , , ,

2020-05-29: Нефть Brent торгуется выше $35 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 35,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,60%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 33,22 доллара за баррель, потеряв 1,45%.

Цены на нефть снизились в пятницу после того, как данные о запасах в США указали на слабый спрос на топливо в крупнейшем в мире потребителе нефти, а обострение напряженности между Вашингтоном и Пекином оказало давление на мировые финансовые рынки, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,99% до $34,94 за баррель к 08:40 МСК, на WTI — на 1,07% до $33,35 за баррель.

«Ралли нуждается в передышке. Это были четыре недели роста, и рынку нужно время, чтобы цены downstream (переработка нефти и сбыт нефтепродуктов) догнали его», — сказал Хоуи Ли из OCBC.

«За пределами краткосрочной перспективы бычий импульс все еще выглядит довольно устойчивым».

Данные Управления энергетической информации в четверг показали, что запасы нефти и дистиллятов в США резко выросли на прошлой неделе. Спрос остается слабым даже после того, как некоторые штаты отменили ограничения на перемещение, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, сообщили аналитики.

«Американские автомобилисты не выезжали в большом количестве на выходные Дня Поминовения, как надеялись многие быки на рынке», — сказал Кристофер Лоуни из RBC Capital Markets.

Саудовская Аравия и некоторые другие страны-участницы картеля ОПЕК обсуждают возможность продления действующих в мае и июне квот на нефтедобычу до конца 2020 года, однако пока не получили поддержку от партнёра по пакту ОПЕК+ — России, сообщили Рейтер источники в ОПЕК+.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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