Мощности газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными

Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» для прокачки газа в сторону Германии на пятницу снова не были забронированы, газ идет реверсом в Польшу, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

Об этом пишет Прайм.

По итогам проведенных ночью аукционов, на новые газовые сутки (с 6.00 пятницы по 6.00 субботы) все доступные объемы (38,3 миллиона киловатт-часов) остаются незабронированными. Если мощности на пятницу так и останутся свободными, это будет означать уже двое суток нулевого транзита по польскому маршруту.

При этом с утра четверга газ идет реверсом из Германии в Польшу, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку «Ямала-Европы» проходит только по результатам аукционов. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что «Газпром» будет использовать газопровод «по потребности». В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.

Ранее «Терминал» писал, транзитные поставки по транснациональному газопроводу «Ямал-Европа», правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.