Мощности газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными

Обновлено: Май 29, 2020. Тэги: , ,

Мощности газопровода «Ямал-Европа» остаются невостребованными

Мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» для прокачки газа в сторону Германии на пятницу снова не были забронированы, газ идет реверсом в Польшу, следует из данных европейских газотранспортных операторов.

Об этом пишет Прайм.

По итогам проведенных ночью аукционов, на новые газовые сутки (с 6.00 пятницы по 6.00 субботы) все доступные объемы (38,3 миллиона киловатт-часов) остаются незабронированными. Если мощности на пятницу так и останутся свободными, это будет означать уже двое суток нулевого транзита по польскому маршруту.

При этом с утра четверга газ идет реверсом из Германии в Польшу, свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade.

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку «Ямала-Европы» проходит только по результатам аукционов. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. Позднее он подчеркнул, что «Газпром» будет использовать газопровод «по потребности». В свою очередь, уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявлял, что страна ожидает сохранения объемов поставок российского газа через ее территорию.

Ранее «Терминал» писал, транзитные поставки по транснациональному газопроводу «Ямал-Европа», правила игры на котором поменялись в этом месяце после завершения долгосрочного контракта на использование польского участка, полностью остановлены утром во вторник.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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