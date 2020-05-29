НКРЕКП звинуватила ДТЕК у маніпуляціях на ринку електроенергії

В останні дні на біржовому сегменті ринку електроенергії (ринок «на добу наперед») спостерігаються безпрецедентні дії, що призводять до обвалу ціни електроенергії. Таке падіння ціни носить явно штучний характер, оскільки не відображає фактичного попиту та пропозиції електроенергії в енергосистемі України.

Наголошується у заяві, що розміщена на сайті НКРЕКП.

У документі повідомляється:

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проаналізувала ситуацію і дійшла висновку, що такий ціновий провал на ринку був спричинений діями групи компаній ДТЕК шляхом суттєвого скорочення закупівлі електроенергії на ринку «на добу наперед».

Разом із цим, в останні дні у засобах масової інформації розпочата цілеспрямована інформаційна кампанія щодо дискредитації дій НКРЕКП, які нібито призвели до обвалу ціни та кризи в енергетиці. Чітко простежується чорна піар-кампанія щодо окремих членів НКРЕКП, яка носить відверто замовний характер, а звинувачення, які висловлюють окремі політики та «експерти», є відвертим наклепом. Зокрема щодо дій члена НКРЕКП Д.Коваленка, який займає професійну та збалансовану позицію, але яка може не влаштовувати деяких учасників ринку.

Зазначаємо, що всі рішення НКРЕКП приймаються колегіально, із попереднім обговоренням, враховуючи зауваження учасників ринку та споживачів. Члени НКРЕКП не мають бути лояльними до будь-яких фінансово-промислових груп, а збалансовують інтереси виробників, постачальників та споживачів електричної енергії, зокрема, в умовах кризи, спричиненої COVID-19, з метою збереження енергосистеми країни.

Разом із тим, враховуючи масштабну кампанію щодо дестабілізації ринку, НКРЕКП вживає безпрецедентні заходи, зокрема, на наступне засідання НКРЕКП винесено проект рішення щодо визначення мінімальних цін на ринку «на добу наперед» на рівні 980 грн/МВт у денний період та 567 грн/МВт у нічний період. Таке рішення допоможе стабілізувати цінову ситуацію на ринку, якщо окремі учасники будуть продовжувати розпочату кампанію.

НКРЕКП найближчим часом разом з Антимонопольним комітетом України здійснить заходи реагування щодо дій учасників ринку».

Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП запропонувала для обговорення механізм відшкодування вартості обмежень ВДЕ.