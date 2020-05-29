Уряд оприлюднив заходи для мінімізації кризових явищ в енергетиці

Поступове послаблення карантинних обмежень дозволить відновити бізнес-активність української економіки та збільшити споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів.

Про це йдеться в Програмі стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19, яку оприлюднено на сайті кабінету міністрів.

«Для забезпечення довгострокового розвитку сектора, необхідним є створення сприятливого регуляторного середовища для учасників ринку. Для цього, розроблені антикризові заходи, спрямовані на створення умов для нарощування видобутку, що забезпечить скорочення обсягів імпорту енергоресурсів, створення умов для сталого розвитку та модернізації електроенергетичних потужностей, що дозволить оптимізувати роботу енергосистеми, забезпечення нарощування державних резервів та диверсифікації імпорту ресурсів, що забезпечить енергетичну незалежність країни”, — йдеться у програмі уряду.

До додаткових заходів, спрямованих на вирішення кризи в секторі та забезпечення сталого розвитку, віднесли забезпечення фінансової стабільності системи, забезпечення прозорості ринкових відносин та забезпечення енергетичної незалежності.

Також пропонується ліквідувати заборгованість між учасниками ринку, стабілізувати оптові ціни та поступово переглядати тарифи для домогосподарств, що «дозволить забезпечити фінансову стабільність на ринку».

Для забезпечення прозорості ринкових відносин та гарантування енергетичної незалежності пропонується забезпечити сталий перехід до вільного ринку електроенергії та газу, що надасть можливість започаткувати розвиток ринкових відносин та конкуренцію на ринку, створити передумови для модернізації основних фондів, що забезпечить їх оновлення та мінімізацію втрат ресурсу при транспортуванні та розподілі.

Загалом очікується, що поступове послаблення карантинних обмежень дозволить відновити бізнес-активність української економіки та збільшити споживання електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів.