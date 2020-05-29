Віялових відключень електроенергії і підвищення тарифів не буде — Герус

Віялових відключень і підвищення тарифів для населення цього року не буде.

Про це сказав народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі “Право на владу”.

За його словами, віялові відключення відбуваються тоді, коли в країні дефіцит електроенергії. Зараз у нас профіцит і запасів генеруючих потужностей достатньо для задоволення потреб.

“Ми зараз надзвичайно далекі від будь-яких віялових відключень”, — зазначив Герус.

Він також наголосив, що цього року не буде підвищень тарифів на електроенергію для населення і не буде відміни пільгової категорії 100 кВТ*год/місяць.

“Все має бути нормально, все має бути стабільно”, — зазначив Герус.

«Термінал» писав, загальна працююча потужність атомних блоків в Україні впала до історичного мінімуму — Герус.